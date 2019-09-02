Президент Польши выступил против возвращения России в G8

Президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом заявил, что вопрос о возможном возвращении России в G8 является «очень сложной темой», сообщает телеканал TVN24.

Глав польского государства также отметил, что «ситуация с Россией очень трудна».

По его словам, за последние годы Москва предпринимала действия, которые не предпринимают страны, уважающие международное право, и к этому нельзя относится с безразличием.

В частности, Дуда подчеркнул, что Россия «реализует свои имперские амбиции путем смены границ, путем военных нападений, как это было в 2008 году в Грузии, как это стало в 2014 году на Украине».

В свою очередь Майк Пенс призвал проявлять «бдительность» в отношениях с РФ.

Как известно, 1 сентября в Варшаве прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Для участия в них не был приглашен президент России Владимир Путин. В Польше это объяснили тем, что СССР нарушил международное право в 1939 году.

По информации польских СМИ, в знак солидарности с российским лидером отказался ехать в Варшаву президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как писал «Ридус», на прошлой неделе спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Россию «уйти из Крыма», если в Москве всерьез собираются вернуться к полноценным переговорам в формате «Большой восьмерки».

При этом Государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил, что действующая американская администрация намерена содействовать возвращению России в «Большую семерку».