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Синоптики пообещали россиянам зиму с ледяными дождями

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© Alexander Zemlianichenko/AP/TASS

© Alexander Zemlianichenko/AP/TASS

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что предстоящая зима будет теплой и дождливой.

Метеоролог отметил, что лишь накануне Нового года появятся некие «очертания зимы».

В целом же, по его словам, погода будет сырой, слякотной, «с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей».

Синоптик добавил, что зима, по его мнению, скорее будет похожа на европейский вариант сезона, а не на привычную русскую зиму.

Кроме того, согласно прогнозам, климатическая зима придет позже на две-три недели, рассказал Тишковец радиостанции.

Ранее, как сообщал «Ридус, синоптики рассказали о погоде на этой неделе.

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