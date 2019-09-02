Синоптики пообещали россиянам зиму с ледяными дождями
- 02 сентября 2019, 17:09
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что предстоящая зима будет теплой и дождливой.
Метеоролог отметил, что лишь накануне Нового года появятся некие «очертания зимы».
В целом же, по его словам, погода будет сырой, слякотной, «с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей».
Синоптик добавил, что зима, по его мнению, скорее будет похожа на европейский вариант сезона, а не на привычную русскую зиму.
Кроме того, согласно прогнозам, климатическая зима придет позже на две-три недели, рассказал Тишковец радиостанции.
Ранее, как сообщал «Ридус, синоптики рассказали о погоде на этой неделе.
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