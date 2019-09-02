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Катер насмерть сбил человека, катавшегося на водной доске по Москве-реке

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© sledcom.ru

© sledcom.ru

В подмосковном Красногорске на Москве-реке катер наехал на мужчину, упавшего с водной доски.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, примерно в 22:20 по московскому времени в районе Живописной набережной.

По данным следствия, мужчина катался на водной доске и упал в воду, в это время рядом на большой скорости проходил катер, наехавший на упавшего.

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Водитель катера скрылся с места происшествия, следствие устанавливает его местонахождение, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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