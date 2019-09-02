Катер насмерть сбил человека, катавшегося на водной доске по Москве-реке
- 02 сентября 2019, 16:00
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковном Красногорске на Москве-реке катер наехал на мужчину, упавшего с водной доски.
Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, примерно в 22:20 по московскому времени в районе Живописной набережной.
По данным следствия, мужчина катался на водной доске и упал в воду, в это время рядом на большой скорости проходил катер, наехавший на упавшего.
От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Водитель катера скрылся с места происшествия, следствие устанавливает его местонахождение, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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