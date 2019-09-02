Ученые смогли создать искусственную зубную эмаль

Команде китайских стоматологов из Чжэцзянского университета удалось впервые вырастить зубную эмаль в лабораторных условиях. Это самая твердая ткань в нашем организме, поэтому ее очень трудно воссоздать.

Сложности выращивания эмали состоят еще и в том, что она не регенерирует и после разрушения теряется навсегда.

Попытки создать искусственную эмаль были и раньше, но нам не удавалось синтезировать кластеры фосфата кальция, которые являются главными компонентами эмали, — пояснили специалисты.

В последней статье ученые сообщили, что получили искусственную эмаль, полностью имитирующую ее естественную сложную структуру. Синтезированные кластеры имели диаметр всего 1,5 нанометра. Такой размер позволит сделать чрезвычайно плотную упаковку кластеров в структуры, подобные натуральной зубной эмали.

Ученые поясняют, что этого удалось добиться благодаря использованию триэтиламина, замедляющего слипание растущих кластеров.

Полученную эмаль уже успели протестировать на имитаторе натуральной эмали зубов. Эксперимент показал, что эмаль прочно и надежно обволакивала зубы. Искусственную эмаль также испытали на добровольце, у которого зубы были поражены из-за контакта с сильной кислотой.

Через два дня после нанесения кластеров фосфата кальция на зубах образовалась прочная пленка толщиной всего 2,7 микрометра. По всем параметрам и качеству она не уступала настоящей зубной эмали.