найти ×
   
  • USD +0.13
    66.62
  • EUR -0.21
    73.17
СохранитьСохранено0
×

-1010112

Ученые смогли создать искусственную зубную эмаль

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команде китайских стоматологов из Чжэцзянского университета удалось впервые вырастить зубную эмаль в лабораторных условиях. Это самая твердая ткань в нашем организме, поэтому ее очень трудно воссоздать.

Сложности выращивания эмали состоят еще и в том, что она не регенерирует и после разрушения теряется навсегда.

Попытки создать искусственную эмаль были и раньше, но нам не удавалось синтезировать кластеры фосфата кальция, которые являются главными компонентами эмали, — пояснили специалисты.

В последней статье ученые сообщили, что получили искусственную эмаль, полностью имитирующую ее естественную сложную структуру. Синтезированные кластеры имели диаметр всего 1,5 нанометра. Такой размер позволит сделать чрезвычайно плотную упаковку кластеров в структуры, подобные натуральной зубной эмали.

Ученые поясняют, что этого удалось добиться благодаря использованию триэтиламина, замедляющего слипание растущих кластеров.

Полученную эмаль уже успели протестировать на имитаторе натуральной эмали зубов. Эксперимент показал, что эмаль прочно и надежно обволакивала зубы. Искусственную эмаль также испытали на добровольце, у которого зубы были поражены из-за контакта с сильной кислотой.

Через два дня после нанесения кластеров фосфата кальция на зубах образовалась прочная пленка толщиной всего 2,7 микрометра. По всем параметрам и качеству она не уступала настоящей зубной эмали.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса
-6134096читать позжечитаю позже
Экономика
Росстат оценил траты россиян на табак и алкоголь
1117804читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

5026607читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

8025492читать позжечитаю позже