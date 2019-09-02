найти ×
   
  • USD +0.13
    66.62
  • EUR -0.21
    73.17
СохранитьСохранено0
×

-208168

Москвич погиб, пытаясь забрать своего кота с чужого балкона

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

При попытке забрать своего кота с чужого балкона погиб мужчина.

Инцидент произошел на Воронцовской улице в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, москвич заметил, что его кот забрел на балкон соседей, и решил залезть туда, чтобы забрать своего питомца.

Позже выяснилось, что раньше мужчина часто поступал подобным образом. Однако в этот раз ему не повезло — он сорвался и упал.

В результате падения он скончался на месте.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором мужчина идет по карнизу многоэтажного дома, чтобы забрать своего кота с соседского балкона.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов
1012647читать позжечитаю позже
Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
2044771читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

8025492читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

5026607читать позжечитаю позже