Москвич погиб, пытаясь забрать своего кота с чужого балкона

При попытке забрать своего кота с чужого балкона погиб мужчина.

Инцидент произошел на Воронцовской улице в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, москвич заметил, что его кот забрел на балкон соседей, и решил залезть туда, чтобы забрать своего питомца.

Позже выяснилось, что раньше мужчина часто поступал подобным образом. Однако в этот раз ему не повезло — он сорвался и упал.

В результате падения он скончался на месте.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором мужчина идет по карнизу многоэтажного дома, чтобы забрать своего кота с соседского балкона.