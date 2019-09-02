Москвич погиб, пытаясь забрать своего кота с чужого балкона
- 02 сентября 2019, 15:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
При попытке забрать своего кота с чужого балкона погиб мужчина.
Инцидент произошел на Воронцовской улице в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Как стало известно телеканалу, москвич заметил, что его кот забрел на балкон соседей, и решил залезть туда, чтобы забрать своего питомца.
Позже выяснилось, что раньше мужчина часто поступал подобным образом. Однако в этот раз ему не повезло — он сорвался и упал.
В результате падения он скончался на месте.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором мужчина идет по карнизу многоэтажного дома, чтобы забрать своего кота с соседского балкона.
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