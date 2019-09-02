На марсоход «Марс-2020» установили вертолет

Представители NASA сообщили, что на днях состоялась удачная установка беспилотного вертолета Mars Helicopter на нижнюю часть марсохода «Марс-2020».

Напомним, что пока у Mars Helicopter нет научных задач. Так как полет будет тестовым, вертолету достаточно просто прибыть на планету и подняться в воздух. Возможно, на вертолет закрепят камеру, чтобы он смог сделать панораму местности.

Полет на Марс планируется 17 июля 2020 года.

Если вертолету удастся подняться в воздух, он станет первым летательным аппаратом, работающим в марсианской атмосфере.

Испытания аппарата уже проводились в лабораторных условиях, и инженеры надеются, что в реальности у Mars Helicopter получится совершить полет.

Согласно описанию на сайте NASA, вес беспилотного вертолета составляет всего 1,8 килограмма, он выполнен по соосной вертолетной схеме с двумя винтами диаметром 1,2 метра. Как и все большинство космических аппаратов, устройство оснащено солнечными панелями, с помощью которых он сможет заряжаться.

Из-за ограниченного веса разработчики добавили на борт вертолета лишь цветную камеру, навигатор и устройство для передачи данных на Землю.

Как только посадочная станция с марсоходом и другой аппаратурой приземлится на Красную планету, беспилотник совершит пробный 30-секундный подъем на три метра, а затем пять дальних полетов длительностью 90 секунд.