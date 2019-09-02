Поздравление премьера Эстонии с учебным годом прозвучало на русском языке

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас разместил на своей странице в Facebook видеобращение, в котором по-русски поздравил с началом нового учебного года школьников, их родителей и учителей.

Произнося свою речь с сильным акцентом, глава эстонского правительства отметил важность получения новых знаний и опыта.

«Годы учебы очень важны. Как говорится, у умной головы сто рук», — сказал он.

Как ранее сообщал «Ридус», президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась 25 лет назад, когда последние российские войска, «последние вагоны с техникой оккупационных войск» 31 августа 1994 года покинули территорию республики. Эти слова главы эстонского государства прозвучали в Варшаве, где она приняла участие в мемориальном мероприятии, посвященном 80-летию с начала Второй мировой войны.