Роботы составили конкуренцию настоящим танцовщицам клуба

Во французском клубе SC-Club в Нанте на танцпол вышли два робота-гуманоида, которые потеснили местных стриптизерш.

На такой шаг пошел сам хозяин клуба, решив оригинально отпраздновать пятилетний юбилей заведения. В самый разгар вечера два робота-танцора в туфлях на шпильках вышли на сцену и начали исполнять номер у шеста.

Зрелище было очень необычным, так как вместо голов у роботов были видеокамеры.

Сообщается, что после выступления директор решил пригласить на работу роботов и с сентября они начнут трудиться в клубе SC-Club.

Но я не собираюсь увольнять других сотрудников. Все будут работать вместе, — рассказал владелец клуба.

Роботов-танцовщиков создал британский художник Джайлз Уолкер. Машины выполнены из обычных манекенов, на которые изобретатель наложил механические детали. Пока что движения роботов немного механические, но разработчик уверен, что со временем он создаст модель, которая не будет отличаться от настоящих танцовщиц.

После выступления владелец клуба и художник пообщались с настоящими танцовщицами и выяснили, что девушки не боятся конкуренции.