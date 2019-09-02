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В приюте Оренбурга погибли 65 кошек

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© pexels.com

© pexels.com

В одном из приютов Оренбурга произошла массовая гибель животных.

На месте происшествия обнаружены трупы 65 кошек и одной собаки, сообщает городская прокуратура.

Своих питомцев обнаружили мертвыми работающие в приюте волонтеры. Они же обратились в правоохранительные органы, а также сообщили в соцсетях о том, что в день гибели животных в помещении чувствовался запах сероводорода. По их словам, местные жители тоже жаловались на сильный неприятный запах.

Специалисты газовой службы не установили факты выброса горючего газа, а экологическая служба не зафиксировала превышений ПДК по сероводороду в воздухе в районе приюта, приводит «Интерфакс» сообщение прокуратуры.

Причину гибели животных установит экспертиза трупов животных.

Как сообщила РИА Новости волонтер Екатерина Еременко, в приюте неизвестным газом отравились четыре человека, трое волонтеров госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске задержали владельца приюта для собак «Дружок», в вольерах которого были обнаружены 47 мертвых животных. Вячеслава Золотарева подозревают в жестоком обращении с животными.

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