Минувшее лето признано самым «грибным» в Подмосковье за последние 50 лет

В Московской области и на всей территории европейской части России лето 2019 года стало самым «грибным» за последние полвека.

Как рассказал АГН «Москва» председатель Союза грибников России Михаил Вишневский, больше всего в этом году было белых грибов и подосиновиков.

По его словам, минувшая неделя была последней для сбора грибов, однако еще можно найти остатки белых, подосиновиков, подберезовиков и немного лисичек.

«Но в сентябре это все закончится и грибов не будет вообще, потому что грибницы будут отдыхать после интенсивного размножения», — сказал собеседник агентства.

При этом он не исключил появления в октябре опят, лисичек и маслят при условии, что осень будет теплой.

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