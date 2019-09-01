Стало известно, сколько в среднем тратили россияне на отдых летом

Эксперты выяснили, что средний чек российских граждан на летний отдых в нынешнем году в среднем составил 88 тысяч рублей. В прошлом году этот показатель был на восемь тысяч рублей меньше.

Средняя сумма на заграничные туры выросла за год с 84 до 92 тысяч рублей. В то же время средняя стоимость туров по России нынешним летом чуть снизилась по сравнению с прошлым — до 47 тысяч рублей с 48 тысяч годом ранее.

Несмотря на то, что на российских курортах отдых этим летом несколько подешевел, популярные у россиян туры в Турцию подорожали на 8%, сообщает сервис бронирования туров Travelata.ru.

По данным экспертов, самый дешевый заграничный тур этим летом составил 7 065 рублей.

За такую сумму российский турист улетел на одну ночь в Грецию в отель категории одна «звезда» с завтраком.

На российских курортах самый дешевый тур обошелся в 5 990 рублей. Два туриста за такую сумму улетели на одну ночь в двухзвездочный отель в Адлер с завтраком.

Самый дорогой заграничный тур составил 837 970 рублей. Четверо россиян за эти деньги провели десять ночей в пятизвездном отеле в турецком Бодруме с системой питания ultra all inclusive.

Стоимость самой дорогого тура в России этим летом составила 357 тысяч рублей. За эту деньги четверо взрослых и трое детей провели семь ночей в четырехзвездной гостинице в Сочи с полупансионом (завтрак и ужин).

Как ранее сообщал «Ридус», исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что этим летом цены на отдых для россиян в среднем выросли на 9—10% по сравнению с прошлым годом.