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Российские гимнастки завоевали пять золотых медалей на Кубке вызова

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Арина Аверина, Дина Аверина и болгарка Боряна Калейн © Егор Алеев/ТАСС

Арина Аверина, Дина Аверина и болгарка Боряна Калейн © Егор Алеев/ТАСС

Пять золотых медалей завоевала сборная России по художественной гимнастике в заключительный день Кубка вызова в Казани, сообщает РИА Новости.

Три золотые медали получила гимнастка Дина Аверина.

В упражнениях с обручем золото досталось Арине Авериной — 23,20 балла. Она опередила сестру Дину Аверину, завоевавшую второе место — 22,75 балла. На третьем месте — спортсменка из Белоруссии Алина Горносько — 20,80 балла.

В упражнениях с мячом лучший результат показала Дина Аверина — 23,45, серебро у сестры Арины Авериной — 23,40, бронза досталась болгарской гимнастке Борьяне Калейн — 21,95.

Дина Аверина также завоевала золото в упражнениях с лентой — 21,85, серебро у ее сестры Арины Авериной — 20,55, а бронзу завоевала гимнастка из Белоруссии Екатерина Галкина — 19,10.

Кроме того, сестры Аверины стали лучшими в упражнениях с булавами: Дина выиграла золото — 23,35, Арине досталось серебро — 22,30, бронза у белоруски Алины Горносько — 21,80.

В упражнении с пятью мячами золото завоевала сборная России — 29,15, второе место досталось сборной Болгарии — 28,50, бронза у японских спортсменок — 27,55.

В упражнении с тремя обручами и двумя парами булав победили болгарские спортсменки, сборная России — вторая, третья — команда Израиля, отмечает агенство.

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