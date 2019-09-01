Машина скорой помощи врезалась в столб на юге Москвы
- 01 сентября 2019, 18:53
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На юге Москвы пострадали трое сотрудников скорой помощи из-за наезда автомобиля на дорожное препятствие, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Инцидент произошел на улице Касимовской около дома 41.
По словам собеседника агентства, прибывшие на место ДТП медики осматривают пострадавших.
По информации ТАСС, машина скорой помощи въехала в столб.
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