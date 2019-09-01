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2016031

Машина скорой помощи врезалась в столб на юге Москвы

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© youtube.com

© youtube.com

На юге Москвы пострадали трое сотрудников скорой помощи из-за наезда автомобиля на дорожное препятствие, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Инцидент произошел на улице Касимовской около дома 41.

По словам собеседника агентства, прибывшие на место ДТП медики осматривают пострадавших.

По информации ТАСС, машина скорой помощи въехала в столб.

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