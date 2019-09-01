В Москве госпитализировали протодиакона Андрея Кураева
- 01 сентября 2019, 18:01
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице госпитализировали протодиакона Русской православной церкви Андрея Кураева, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным паблика, священник находится в городской клинической больнице имени Д. Д. Плетнева.
Кураев пожаловался медикам на приступы боли в поясничной области, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, предположительно, священнослужитель проведет в клинике несколько дней.
Кураев подтвердил сообщения о своей госпитализации телеканалу «360».
По его словам, врачи пока не проводили обследование. Священник отметил, что никакой катастрофы нет, все нормально.
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