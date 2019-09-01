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В Москве госпитализировали протодиакона Андрея Кураева

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© ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин

© ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин

В столице госпитализировали протодиакона Русской православной церкви Андрея Кураева, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным паблика, священник находится в городской клинической больнице имени Д. Д. Плетнева.

Кураев пожаловался медикам на приступы боли в поясничной области, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, предположительно, священнослужитель проведет в клинике несколько дней.

Кураев подтвердил сообщения о своей госпитализации телеканалу «360».

По его словам, врачи пока не проводили обследование. Священник отметил, что никакой катастрофы нет, все нормально.

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