В Москве госпитализировали протодиакона Андрея Кураева

В столице госпитализировали протодиакона Русской православной церкви Андрея Кураева, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным паблика, священник находится в городской клинической больнице имени Д. Д. Плетнева.

Кураев пожаловался медикам на приступы боли в поясничной области, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, предположительно, священнослужитель проведет в клинике несколько дней.

Кураев подтвердил сообщения о своей госпитализации телеканалу «360».

По его словам, врачи пока не проводили обследование. Священник отметил, что никакой катастрофы нет, все нормально.