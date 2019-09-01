Израиль сообщил о ракетном обстреле своей военной базы с территории Ливана

Несколько противотанковых ракет было выпущено по израильской военной базе и военным автомобилям на севере страны с территории Ливана, сообщается на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным военных, атака произошла около 16:20 по местному времени, которое совпадает с московским.

Израильтяне в ответ открыли огонь по приграничным целям на юге Ливана.

Ранее ЦАХАЛ сообщила об одной противотанковой ракете, выпущенной с территории Ливана.

Как писал «Ридус», месяц назад Израиль успешно провел серию испытаний новейшей системы ПРО «Хец-3». Что интересно, испытания впервые проводились за пределами страны, их провели в американском штате Аляска.