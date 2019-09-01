Израиль сообщил о ракетном обстреле своей военной базы с территории Ливана
- 01 сентября 2019, 17:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Несколько противотанковых ракет было выпущено по израильской военной базе и военным автомобилям на севере страны с территории Ливана, сообщается на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным военных, атака произошла около 16:20 по местному времени, которое совпадает с московским.
Израильтяне в ответ открыли огонь по приграничным целям на юге Ливана.
Ранее ЦАХАЛ сообщила об одной противотанковой ракете, выпущенной с территории Ливана.
Как писал «Ридус», месяц назад Израиль успешно провел серию испытаний новейшей системы ПРО «Хец-3». Что интересно, испытания впервые проводились за пределами страны, их провели в американском штате Аляска.
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