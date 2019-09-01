найти ×
   
  • USD -0.26
    66.49
  • EUR -0.57
    73.38
СохранитьСохранено0
×

2023132

В ДНР заявили, что украинские беспилотники обстреливают жилые дома

Small default
© Валентин Спринчак/ТАСС

© Валентин Спринчак/ТАСС

Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил об ухудшении обстановки на линии соприкосновения.

Он также добавил, что Киев использует ударные беспилотники, которые обстреливают гражданское население, сообщает «Интерфакс».

По его словам, восемь самодельных боеприпасов, на которых был нанесен знак батальона «Азов», было сброшено на Горловку с беспилотников.

«Целенаправленно охотились за людьми, сбрасывали на жилые кварталы, на автогаражный кооператив. Оператор беспилотника видел рабочих на крыше гаража и начал непосредственно за ними охоту», — приводит агентство слова главы администрации города.

Приходько подчеркнул в беседе с журналистами, что «украинская армия выжигает в день по два — три дома».

Ранее в воскресенье, 1 сентября, бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты в небе над линией соприкосновения в Донбассе, сообщает ФАН.

Как писал «Ридус», в воскресенье попали под обстрел ВСУ под Коминтерново сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и фотокорреспондент МИА «Россия сегодня».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
2044771читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
5026607читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

103504читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-3548489читать позжечитаю позже