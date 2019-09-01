В ДНР заявили, что украинские беспилотники обстреливают жилые дома

Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил об ухудшении обстановки на линии соприкосновения.

Он также добавил, что Киев использует ударные беспилотники, которые обстреливают гражданское население, сообщает «Интерфакс».

По его словам, восемь самодельных боеприпасов, на которых был нанесен знак батальона «Азов», было сброшено на Горловку с беспилотников.

«Целенаправленно охотились за людьми, сбрасывали на жилые кварталы, на автогаражный кооператив. Оператор беспилотника видел рабочих на крыше гаража и начал непосредственно за ними охоту», — приводит агентство слова главы администрации города.

Приходько подчеркнул в беседе с журналистами, что «украинская армия выжигает в день по два — три дома».

Ранее в воскресенье, 1 сентября, бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты в небе над линией соприкосновения в Донбассе, сообщает ФАН.

Как писал «Ридус», в воскресенье попали под обстрел ВСУ под Коминтерново сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и фотокорреспондент МИА «Россия сегодня».