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В Гонконге из-за протестов остановлено движение экспрессов в аэропорт

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© AP/TASS

© AP/TASS

В Гонконге из-за продолжающихся акций протеста приостановили движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт, сообщает Associated Press.

Такое решение было принято после того, как в воскресенье, 1 сентября, демонстранты блокировали аэропорт.

Несколько сотен протестующих в черных масках с зонтиками в руках перекрыли ведущее к аэропорту шоссе, а также начали строить баррикады.

Несмотря на это, аэропорт работает в обычном режиме и выполняет все запланированные авиарейсы, отмечает агентство.

Накануне, как сообщал «Ридус», демонстрации переросли в столкновения активистов с полицией, которая применила для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы с цветной водой.

В полиции подчеркнули, что цветная вода необходима, чтобы «отметить» митингующих для дальнейшего задержания.

В начале позапрошлой недели международный аэропорт Гонконга, один из самых загруженных в мире, отменил все рейсы. Мера была принята из-за того, что в главном терминале собрались несколько тысяч участников акций протеста. По данным пресс-службы воздушной гавани, демонстрация протеста «серьезно подорвала» работу аэропорта.

Напомним, более двух месяцев в Гонконге происходят массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции. Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов его преемника.

Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».

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