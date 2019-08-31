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Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали

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© vk.com

© vk.com

Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».

По словам медика, она в настоящее время находится в медикаментозном сне.

12-летняя девочка был госпитализирована с ушибами внутренних органов и головного мозга, а также переломами конечностей.

Как ранее сообщал «Ридус», утром в субботу, 31 августа, в деревне Минино Клинского района Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет «Сигма». Падение самолета увидел местный житель, который позвонил в МЧС. На борту находились два человека — взрослый и ребенок. Взрослый погиб, 12-летняя девочка получила множественные травмы.

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