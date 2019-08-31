В Армении на городской свалке нашли тело связанного младенца

На городской свалке в армянского городе Гюмри обнаружили тело ребенка полутора лет со связанными скотчем руками и ногами, сообщает пресс-служба полиции Армении на своей официальной странице в Facebook.

Отмечается, что труп младенца был обнаружен днем в субботу, 31 августа.

Правоохранительные органы принимают возможные меры для установления личности ребенка.



«Любой, у кого есть информация об инциденте, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим полицейским участком или полицейским участком Муш, позвонив по телефону 1−02. Конфиденциальность источника информации гарантируется», — отмечается в посте пресс-службы полиции.