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В Армении на городской свалке нашли тело связанного младенца

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© pixabay.com

© pixabay.com

На городской свалке в армянского городе Гюмри обнаружили тело ребенка полутора лет со связанными скотчем руками и ногами, сообщает пресс-служба полиции Армении на своей официальной странице в Facebook.

Отмечается, что труп младенца был обнаружен днем в субботу, 31 августа.

Правоохранительные органы принимают возможные меры для установления личности ребенка.

«Любой, у кого есть информация об инциденте, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим полицейским участком или полицейским участком Муш, позвонив по телефону 1−02. Конфиденциальность источника информации гарантируется», — отмечается в посте пресс-службы полиции.

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