В Башкирии пьяный мужчина бросил в такси гранату

В Башкирии в городе Бирске местный житель в состоянии алкогольного опьянения поругался с таксистом и бросил в салон его машины гранату, а затем убежал, сообщает kp.ru.

Таксист тут же сообщил об этом правоохранителям, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Выяснилось, что брошенный в автомобиль предмет оказался учебной гранатой Ф-1, начиненной порохом.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в полицию 19-летнего мужчина, который признался в содеянном.

Выяснилось, что ранее он был судим за незаконное проникновение в жилище, кражу и угон автомобиля. Теперь ему грозит новая статья — «Покушение на убийство», отмечает издание.