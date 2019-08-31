В Башкирии пьяный мужчина бросил в такси гранату
- 31 августа 2019, 19:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Башкирии в городе Бирске местный житель в состоянии алкогольного опьянения поругался с таксистом и бросил в салон его машины гранату, а затем убежал, сообщает kp.ru.
Таксист тут же сообщил об этом правоохранителям, которые оперативно прибыли на место происшествия.
Выяснилось, что брошенный в автомобиль предмет оказался учебной гранатой Ф-1, начиненной порохом.
Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в полицию 19-летнего мужчина, который признался в содеянном.
Выяснилось, что ранее он был судим за незаконное проникновение в жилище, кражу и угон автомобиля. Теперь ему грозит новая статья — «Покушение на убийство», отмечает издание.
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