Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме

Отбывающий пожизненное заключение за убийство американского сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди палестинец Серхан Серхан был ранен ножом в тюрьме города Сан-Диего в штате Калифорния, пишет таблоид TMZ.

Издание отмечает, что нападение на заключенного произошло вечером в пятницу, 30 августа, в тюремном дворе, подозреваемый в нанесении ножевого ранения установлен.

Сотрудники пенитенциарного учреждения оперативно отреагировали на происшествие, пострадавшего сразу же госпитализировали, сообщает Associated Press.

В настоящее время, по данным агентства, состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Покушение на сенатора Роберта Кеннеди — младшего брата убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди — было совершено 5 июня 1968 года.

Как сообщал «Ридус», в начале августа скончалась 22-летняя Сирша Кеннеди, внучка генерального прокурора и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди и внучатая племянница президента Джона Кеннеди.

В 2017 году Национальный архив США опубликовал первый «пакет» рассекреченных документов по делу об убийстве знаменитого родственника Сирши — 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, погибшего в Далласе 11 ноября 1963 года. Среди них — и показания советского агента-перебежчика Юрия Носенко, который следил за главным подозреваемым в убийстве Ли Харви Освальдом во время его пребывания в СССР.



В рассекреченных документах по делу об убийстве Джона Кеннеди, выложенных Национальным архивом США в открытый доступ, есть информация о планах американских властей устроить провокацию, которая позволила бы развязать войну с СССР.

Такая возможность рассматривалась в 1962 году. Речь шла о приобретении советских самолетов или создании их копий для участия в атаке на американскую или союзническую базу. Автором идеи, как следует из документов, был Роберт Кеннеди.