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Под Волгоградом собака загрызла годовалого ребенка

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© Javier Prazak/flickr.com (CC BY ND 2.0)

© Javier Prazak/flickr.com (CC BY ND 2.0)

В Нехаевском районе Волгоградской области дворовая собака, находившаяся на привязи, загрызла до смерти годовалого ребенка.

По данным следствия, днем в субботу, 31 августа, мальчик вышел во двор один, пока его мама была занята на кухне.

Ребенок зашел на соседний участок, где на него набросился сидящий на цепи пес.

На крики мальчика выбежала мама, она отбила сына у животного и сразу же вызвала скорую помощь.

Однако спасти малыша не удалось, он умер по пути в больницу, сообщается на сайте регионального СК РФ.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, отмечает News.ru.

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