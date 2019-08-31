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Каждое пятое ДТП с участием детей в Москве происходит во дворах

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© youtube.com

© youtube.com

Заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Ходаков заявил журналистам, что около 20% ДТП в Москве с участием детей, то есть пятая их часть, происходит во дворах, сообщает РИА Новости.

По его словам, с начала года в столице с участием детей до 16 лет уже произошло 439 ДТП.

474 ребенка ранено и два ребенка погибло, — приводит агентство слова замглавы ЦОДД.

При этом Ходаков особо подчеркнул, что для столицы характерна тенденция к снижению как самих аварий с участием детей, так и уменьшению числа пострадавших в них по сравнению с прошлым годом.

В то же время заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил журналистам, что в первые две недели сентября около столичных школ будут усилены меры безопасности дорожного движения.

По его словам, около образовательных учреждений будут дежурить сотрудники полиции и ЦОДД, сообщает ТАСС.

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