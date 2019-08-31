Популярное обезболивающее назвали опасным для диабетиков

Американские ученые опубликовали исследование, в котором рассказали, что нашли сильный побочный эффект у одного из самых популярных обезболивающих — трамадола.

В ходе своей работы специалисты изучили данные более 12 миллионов записей Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов с 2004 по 2019 год. Они изучили все негативные влияния, которые были замечены за это время у препарата.

В итоге выяснилось, что в перечне побочных эффектов нет еще одного негативного воздействия.

Оказалось, что очень часто у людей, начавших прием трамадола, снижается концентрация глюкозы в крови и наступает гипогликемия.

Напомним, что гипогликемия — это состояние организма, которое характеризуется падением глюкозного уровня в крови до таких показателей, при которых, прежде всего, клетки мозга и весь организм испытывают энергетическое голодание.

Такое состояние особенно опасно для пациентов с сахарным диабетом.

Риск развития гипогликемии при употреблении трамадола в десятки раз выше, чем при употреблении других опиоидов и сравним с метадоном, применяемым для лечения героиновой зависимости, — пояснили ученые.

В России трамадол также является распространенным обезболивающим средством.