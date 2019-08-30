Зеленский решил отредактировать конституцию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады нового созыва 19 законопроектов, часть из которых требует внесения правок в десять статей конституции страны.

Согласно информации на сайте украинского парламента, Зеленских предложил уменьшить число депутатов Рады с 450 до 300, а также впредь выбирать их только по пропорциональной системе, тогда как действующее законодательство предполагает смешанную пропорционально-мажоритерную систему.

Также президент считает необходимым дополнить список оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов двумя пунктами: пропуск без уважительной причины более трети заседаний и подтверждение факта голосования вместо другого депутата, передает ТАСС.

Кроме того, Зеленский считает, что необходимо наделить народ правом законодательной инициативы, а парламент — правом назначать уполномоченных Рады по соблюдению конституции и отдельных законов.

Остальные законопроекты касаются расширения прав граждан в судах, и прав президента в сфере борьбы с коррупцией, изменений в функционировании прокуратуры, судейском управлении и рассмотрении дел в Верховном суде, а также ужесточении мер по борьбе с коррупцией.

Еще один президентский законопроект предусматривает исключение министра внутренних дел из схемы подчиненности Национальной гвардии.



Напомним, пропрезидентская партия «Слуга народа» занимает в Верховной Раде Украины IX созыва 254 места из 424, что позволяет ей принимать законы без поддержки со стороны остальных прошедших в парламент партий и внефракционных депутатов. Однако для внесения правок в конституцию Украины необходимы голоса 300 депутатов, поэтому для проведения конституционной реформы «Слуге народа» будет необходимо сформировать коалицию с одной из четырех парламентских партии: «Оппозиционная платформа — за жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Партии «Батькивщина» и «Голос» являются наиболее близкими к партии Зеленского идейно, и располагают в общей сложности 46 голосами — это ровно столько, сколько не хватает «Слуге народа» до конституционного большинства.

Как сообщал «Ридус», 29 августа Верховная Рада IX созыва в первый день своей работы по представлению президента утвердила новый состав правительства Украины, назначив премьера, 15 министров и два вице-премьера. На пост премьер-министра Верховная Рада утвердила кандидатуру Алексея Гончарука, главой Минобороны назначила Андрея Загороднюка, а министром иностранных дел — Вадима Пристайко. Главой СБУ стал руководитель ООО «Студия Квартал-95» Иван Баканов.