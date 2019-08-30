Пьяный болельщик напал на пилота «Формулы-1» на Гран-при Бельгии

Этап «Формулы-1» Гран-при Бельгии начался с неприятного инцидента.

Пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен подвергся нападению со стороны пьяного болельщика.

Сам гонщик затруднился назвать причину произошедшего и предположил, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Он начал размахивать руками и ударил меня по лицу, — приводит слова Райкконена Мtvuutise. — Когда я к нему обратился, он начал на меня кричать или что-то вроде того».

Фото, запечатлевшее хулигана, было размещено на странице Райкконена в Twitter.

Перед стартом Гран-при Бельгии были опасения, что финн не примет в нем участия, поскольку во время летнего перерыва он получил небольшую травму ноги.

Ранее на видео попала потасовка пилотов «Формулы-1» после прошлогодней гонки в Бразилии.