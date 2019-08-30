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Россиянку задержали на Кипре за отравление галлюциногеном гражданки Латвии

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© Cyprus police

© Cyprus police

На Кипре задержана россиянка, которую подозревают в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии.

Как сообщает Associated Press, женщина скончалась после приема галлюциногенного отвара «аяуаска» во время обряда «духовного очищения».

Правоохранительные органы Кипра предполагают, что обряд проводила гражданка России.

По данным агентства, всего в ритуале принимали участие примерно 20 иностранцев, однако в больницу попала только жительница Латвии. В настоящее время устанавливаются причины ее смерти.

По версии следствия, наркотические средства для обряда поставлял 42-летний колумбиец. Власти Кипра уже обратились в Интерпол с просьбой объявить его в международный розыск.

Как отмечает kp.ru, перуанский обряд «аяуаска» проводится для оздоровления организма и достижения духовного спокойствия, а главным условием его проведения является наличие наркотических веществ в отваре.

Ранее «Ридус» писал о том, что в апреле 2014 года молодой британец умер во время шаманского обряда в Колумбии, выпив галлюциногенный напиток.

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