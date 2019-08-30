Трое грабителей вынесли из обменного пункта 140 млн рублей
- 30 августа 2019, 21:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Москве трое неизвестных ограбили офис финансово-кредитной организации, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МВД.
Как уточнил агентству информированный источник, в украденной злоумышленниками сумке находилось около 140 миллионов рублей.
По данным РЕН ТВ, было совершено ограбление обменного пункта на улице Братиславской.
По информации телеканала, грабители угрожали сотрудникам обменника пистолетом.
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что в полицию поступило заявление об ограблении.
Как уточнили kp.ru в ведомстве, сумка с деньгами была похищена у одного из посетителей. По одной из версий, грабители заранее знали, что у мужчины будет при себе крупная сумма денег.
Войти через социальные сети: