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2016012

Трое грабителей вынесли из обменного пункта 140 млн рублей

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© flickr.com

© flickr.com

В Москве трое неизвестных ограбили офис финансово-кредитной организации, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточнил агентству информированный источник, в украденной злоумышленниками сумке находилось около 140 миллионов рублей.

По данным РЕН ТВ, было совершено ограбление обменного пункта на улице Братиславской.

По информации телеканала, грабители угрожали сотрудникам обменника пистолетом.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что в полицию поступило заявление об ограблении.

Как уточнили kp.ru в ведомстве, сумка с деньгами была похищена у одного из посетителей. По одной из версий, грабители заранее знали, что у мужчины будет при себе крупная сумма денег.

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