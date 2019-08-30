В Киеве объяснили сохранение поста министра МВД за Аваковым

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил «условиями войны» решение президента Владимира Зеленского переназначить Арсена Авакова на пост министра МВД.

«Решение по Авакову дискутируется и является сложным. Но дело, которым я и моя команда занимается, вообще не имеет простых решений. Единственное что я могу сказать: мы очень четко обозначили красные линии, поговорили серьезно. У президента был разговор, и не один, я лично общался с ним об этом», — заявил Гончарук в интервью изданию «Украинская правда».

«Почему было принято решение его оставить? Только из одного соображения: в стране война, и в условиях войны [оставляем] человека, который отвечает за самый безопасный блок в правительстве», — добавил он.



По словам премьера, Аваков «сделал много хорошего для страны в определенный период времени», но в то же время «есть много оснований считать, что он крупный бизнесмен, который имеет определенные свои интересы».

Гончарук пообещал что Арсен Аваков и любой другой министр лишатся своих должностей «если пресса, гражданское общество будут иметь очень конкретные претензии». Также он выразил уверенность, что в новом правительстве «воровать не будут».

Как сообщал «Ридус», 29 августа Верховная Рада IX созыва в первый день своей работы по представлению президента утвердила новый состав правительства Украины, назначив 15 министров и два вице-премьера. При этом глава МВД Арсен Аваков оказался единственным членом прежнего кабмина, который сохранил свой пост, не считая бывшего первого заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой, которую еще 8 июня повысили до и. о. главы украинского Минфина, а накануне окончательно утвердили в этой должности.

Напомним, на пост премьер-министра Верховная Рада утвердила кандидатуру Алексея Гончарука, назначила главой Минобороны Андрея Загороднюка, а министром иностранных дел — Вадима Пристайко. Главой СБУ стал руководитель ООО «Студия Квартал-95» Иван Баканов.

При этом в советники Андрею Загороднюку определили бывшего министра обороны Степана Полторака. «Он будет помогать ему, мы еще определяем как», — объяснил журналистам из «РБК-Украина» это кадровое решение глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

В числе 15 глав министерств оказались сразу шесть женщин: министр финансов Оксана Маркарова, министр образования и науки Анна Новосад, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр по делам ветеранов Оксана Коляда, министр социальной политики Юлия Соколовская и министр развития общин и территорий Алена Бабак.

Ранее «Ридус» рассказывал, какова точка зрения Арсена Авакова на российско-украинские отношения.