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Названа самая опасная страна для журналистов в 2019 году

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© pexels.com

© pexels.com

Мексика заняла первое место в рейтинге самых опасных стран для представителей СМИ, который был составлен международной организацией «Репортеры без границ» (RSF).

В 2019 году количество погибших журналистов в Мексике уже достигло 10.

Только в августе были убиты Хорхе Селестино Руис Васкес и Невита Кондеса Харамильо.

«Более 30% от общего числа убийств представителей СМИ за этот год произошли в Мексике, сделав ее наиболее опасной страной для журналистов, гораздо опаснее Афганистана и Сирии», — приводит ТАСС обращение «Репортеров без границ».

Организация обращает внимание на то, что речь идет лишь о тех случаях, когда официально установлено, что причиной гибели журналистов стала их профессиональная деятельность.

В связи со сложившейся ситуацией глава латиноамериканского подразделения «Репортеров без границ» Эммануэль Коломбие призвал президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадору принять неотложные меры по ее исправлению и как можно скорее реализовать запланированные им реформы.

В сообщении RSF также отмечается, что в ее рейтинге свободы прессы за 2019 год Мексика занимает 144-е из 180 мест.

Ранее «Ридус» писал о пропаже известного фотографа, публикующего шокирующие снимки о Китае.

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