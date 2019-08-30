Названа самая опасная страна для журналистов в 2019 году
- 30 августа 2019, 19:43
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мексика заняла первое место в рейтинге самых опасных стран для представителей СМИ, который был составлен международной организацией «Репортеры без границ» (RSF).
В 2019 году количество погибших журналистов в Мексике уже достигло 10.
Только в августе были убиты Хорхе Селестино Руис Васкес и Невита Кондеса Харамильо.
«Более 30% от общего числа убийств представителей СМИ за этот год произошли в Мексике, сделав ее наиболее опасной страной для журналистов, гораздо опаснее Афганистана и Сирии», — приводит ТАСС обращение «Репортеров без границ».
Организация обращает внимание на то, что речь идет лишь о тех случаях, когда официально установлено, что причиной гибели журналистов стала их профессиональная деятельность.
В связи со сложившейся ситуацией глава латиноамериканского подразделения «Репортеров без границ» Эммануэль Коломбие призвал президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадору принять неотложные меры по ее исправлению и как можно скорее реализовать запланированные им реформы.
В сообщении RSF также отмечается, что в ее рейтинге свободы прессы за 2019 год Мексика занимает 144-е из 180 мест.
Ранее «Ридус» писал о пропаже известного фотографа, публикующего шокирующие снимки о Китае.
Войти через социальные сети: