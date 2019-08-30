В MIT представили новый способ прочистки сосудов от сгустков крови

Команда ученых из Массачусетского технологического института (MIT) рассказала о новой технологии, которая поможет в борьбе с инсультами. Они создали микроскопического робота, который может проникать в сосуды и удалять сгустки крови.

Известно, что именно такие образования в сосудах мозга приводят к инсульту или аневризме.

Сейчас новая технология проходит все необходимые тесты, и ученые надеются, что скоро они смогут провести клинические исследования.

В настоящее время медики умеют прочищать сосуды головного мозга от сгустков крови, но это крайне тяжелая и опасная операция: через бедренную артерию вводят тонкую проволоку, которая затем с помощью флюороскопа проникает в мозг.

В этой операции важен каждый миллиметр. Процедура сложная для хирургов и болезненная для пациентов, — рассказывают ученые.

Теперь специалисты предлагают использовать современную технологию, которая, по предварительным оценкам, будет иметь меньший процент неудачных операций.

Робот представляет собой гибкую нить из никель-титанового сплава, покрытую гидрогелем с магнитными частицами. Нить также вводят через бедренную артерию и хирург может управлять ею с помощью двух магнитов.

Так как робот микроскопических размеров, процедура пройдет практически незаметно для пациента.