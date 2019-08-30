найти ×
   
  • USD -0.26
    66.49
  • EUR -0.57
    73.38
СохранитьСохранено0
×

-103179

В MIT представили новый способ прочистки сосудов от сгустков крови

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Команда ученых из Массачусетского технологического института (MIT) рассказала о новой технологии, которая поможет в борьбе с инсультами. Они создали микроскопического робота, который может проникать в сосуды и удалять сгустки крови.

Известно, что именно такие образования в сосудах мозга приводят к инсульту или аневризме.

Сейчас новая технология проходит все необходимые тесты, и ученые надеются, что скоро они смогут провести клинические исследования.

В настоящее время медики умеют прочищать сосуды головного мозга от сгустков крови, но это крайне тяжелая и опасная операция: через бедренную артерию вводят тонкую проволоку, которая затем с помощью флюороскопа проникает в мозг.

В этой операции важен каждый миллиметр. Процедура сложная для хирургов и болезненная для пациентов, — рассказывают ученые.

Теперь специалисты предлагают использовать современную технологию, которая, по предварительным оценкам, будет иметь меньший процент неудачных операций.

Робот представляет собой гибкую нить из никель-титанового сплава, покрытую гидрогелем с магнитными частицами. Нить также вводят через бедренную артерию и хирург может управлять ею с помощью двух магнитов.

Так как робот микроскопических размеров, процедура пройдет практически незаметно для пациента.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
-106064читать позжечитаю позже
Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
2024380читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

8023835читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

4016603читать позжечитаю позже