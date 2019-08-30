Как обычное воспаление может вызвать смертельную болезнь легких

Команда специалистов из Медицинской школы Стэнфордского университета провела крупное исследование, в ходе которого выяснила, что к смертельной легочной гипертензии может приводить обычное воспаление.

В рамках своей работы ученые рассмотрели механизм возникновения этого заболевания, основываясь на предыдущих исследованиях.

Ученые выявили два условия, при которых воспаление может перерасти в смертельную легочную гипертензию.

Напомним, что легочная гипертензия — заболевание, при котором прогрессирует повышение сопротивления в сосудах легких. Как правило, у пациента много неприятных симптомов: одышка, отеки, обмороки и стенокардия.

Есть и наследственный вид гипертензии, при которой у человека есть мутация гена BMPR2. При этом 80% людей, имеющих эту мутацию, проживают всю жизнь, так и не заболев, то есть болезнь «спит». Но если болезнь активировалась, то пациент живет максимум 2—3 года.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что болезнь стартует, если есть два последовательно наступивших условия. Первое — наследственная предрасположенность, второе — попадание в организм вируса, вызывающего воспаление в тканях легких.

Догадки были проверены в эксперименте с лабораторными крысами. Оказалось, что в обычных условиях у крыс с врожденной мутацией болезнь находилась в спящем состоянии. Но как только их инфицировали вирусом, содержащим фермент 5LO, заболевание проявляло себя очень быстро.

Даже когда вирус полностью исчезал из организма, механизм развития легочной гипертензии уже был запущен.

Такая двухступенчатость заболеваний нуждается в изучении. Каждый новый „удар“, получаемый организмом, может непредсказуемо комбинироваться с чем-то из прошлого или, как в случае с гипертензией, наследственным фактором, — рассказали авторы работы.

К сожалению, сейчас нет препаратов, способных помочь при легочной гипертензией. Терапия, применяемая к пациентам с таким заболеванием, может лишь на время отсрочить летальный исход.