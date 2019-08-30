Посмотрите на фото телескопа Джеймса Уэбба в финальной сборке

Представители NASA рассказали, что установка и сборка телескопа имени Джеймса Уэбба наконец-то завершена. На проектирование и реализацию ушло более 20 лет.

В 2021 году орбитальная инфракрасная обсерватория — телескоп имени Джеймса Уэбба, которая должна сменить «Хаббл» на посту главного космического телескопа NASA, отправится на орбиту.

На днях агентство опубликовало финальные снимки телескопа в полной сборке.



Сборка телескопа и его научных приборов, солнечного щита и космического корабля в одну обсерваторию представляет собой невероятное достижение всей команды. Над телескопом работали инженеры и проектировщики из 17 стран, — рассказали в агентстве.

Через два года телескоп запустят с помощью ракеты «Ариан-5», что даст огромный рывок в изучении космоса. Аппарат Джеймса Уэбба станет самой крупной орбитальной обсерваторией из когда-либо запущенных.

Идея запустить телескоп с высоким разрешением в космос появилась у астрономов еще в середине 90-х, и с тех пор началась подготовка к созданию и запуску телескопа.

Изначально телескоп должны были запустить в 2007 году, но это событие многократно откладывалось.

Теперь ученые планируют запустить аппарат весной 2021 года.