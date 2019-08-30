В Киеве понадеялись на решение вопроса об обмене гражданами в течение дня

Адвокат украинца Николая Карпюка Илья Новиков заявил о том, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может быть решен в течение дня.

«Надо немного набраться терпения. В течение все дня должно проясниться и решиться», — цитирует Новикова ТАСС.



В то же время, адвокат части удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин занял более сдержанную позицию. Утром 30 августа он сообщил журналистам, что президент Владимир Зеленский пока не помиловал лиц, участвующих в обмене с украинской стороны, а это является необходимым для обмена шагом.

Также Рыбин опубликовал в Facebook видеообращение, в котором сообщил, что самолеты с удерживаемыми лицами в России и Украине еще не вылетели для обмена.

«По состоянию на сегодня, на 9 часов, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся, кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания», — сказал адвокат.

Ранее Офис президента Владимира Зеленского и официальный представитель Службы безопасности Украины опровергли сообщения о состоявшемся обмене и попросили граждан и СМИ не распространять непроверенную информацию.

Гражданин Украины Николай Карпюк с декабря 1994 по январь 1995 года в составе банды чеченских боевиков нападал на подразделения Вооруженных сил РФ, в ходе которых были убиты не менее 30 военнослужащих и не менее 13 получили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал Карпюка виновным и к 22,5 года колонии строгого режима.

Как сообщал «Ридус», минувшей ночью новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка разместил в Facebook сообщение об обмене с Россией заключенными гражданами, в котором сказано об освобождении задержанных в Керченском проливе моряков и режиссера Олега Сенцова. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что самолет с освобожденными украинцами должен приземлиться в Киеве в 5:00, однако подтверждения этой информации так и не поступило.

