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Появилось видео с места вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге

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Следовавший из Санкт-Петербурга в Таджикистан самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за столкновения со стаей птиц при взлете в Пулково.

После вылета командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре ВПП были обнаружены останки животного происхождения и перья птиц. На борту находились 193 пассажира, из них 22 ребенка, а также четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

После осмотра в Кольцово борт «Уральских авиалиний» вылетел в Таджикистан, сообщает РИА Новости. По информации портала E1.RU, воздушное судно также проверили силовики: следователи осмотрели место происшествия, сам лайнер, а также опросили членов экипажа.

Видеозапись обстановки на летном поле сразу после вынужденной посадки опубликовал телеканал РЕН ТВ

Один из очевидцев снял самолет еще на подлете к аэропорту Кольцово, и, судя по видеозаписи, он не имеет заметных с земли повреждений.

Всего неделю назад сразу два самолета «Уральских авиалиний» совершили экстренные посадки в течение одного дня — в Сочи и Геленджике.

Как сообщал «Ридус», 15 августа следовавший из Москвы в Симферополь пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского после отказа и возгорания двигателей из-за попадания в них птиц. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили. Президент России Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России.

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