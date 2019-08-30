Трампу подали идею потребовать с Китая имперские долги

Белый дом принял к рассмотрению предложение держателей старинных китайских облигаций потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правили представители императорской династии Цин.

«Администрация Трампа изучает маловероятную перспективу удовлетворения вековых претензий по китайским облигациям, выпущенным еще до основания коммунистической Китайской Народной Республики», — сообщает Bloomberg.



Издание называет держателями облигаций имперского Китая тысячи американцев, правда сами они до сегодняшнего дня относились к этим ценным бумагам скорее как к предметам коллекционирования. На eBay любой желающий мог приобрести их за несколько сотен долларов. Причина легкомысленного поведения заключается в твердом отказе коммунистических властей Китая признавать и расплачиваться по долгам Китайской империи и Китайской Республики.

Облигации имперского Китая выпускались в начале XX века для покрытия правительственных расходов, в том числе на строительство железных дорог. Путем «долларовой дипломатии» власти США старались наладить отношения с соседней страной и помочь ей провести индустриализацию, а также заработать на процентах. Китайские облигации в разное время покупали банки России, Японии, Германии, Франции и Великобритании.

Не сумев за 70 лет существования КНР добиться от китайских коммунистов погашения долга, группа держателей облигаций обратилась к президенту Дональду Трампу, рассчитывая на его склонность к экстравагантным политическим решениям и торговую войну с Китаем. «С президентом Трампом ситуация заиграла новыми красками. Он — человек, у которого Америка на первом месте. Храни его, Господь», — цитирует Bloomberg одного из основателей Американского фонда держателей китайских облигаций, фермера из Техаса Джона Бьянко.

Упорство обладателей старинных облигаций легче оценить с учетом доходности облигаций, которая в начале XX века была установлена на уровне 4,5−5% годовых, и благодаря минувшему столетию сделала эти бумаги в буквальном смысле золотыми. По расчетам Бьянко, Китай в общей сложности задолжал по облигациям более триллиона долларов.

По информации издания, в Минфине США от встречи Трампа с фермером Бьянко и его единомышленниками оказались не в восторге, поскольку они попросили президента выкупить у них все облигации, а затем добиваться от правительства Китая их погашения.

Напомним, долгов у Китая полно и без ветхих облигаций имперского периода. По данным Института международных финансов (IIF), в первом квартале текущего года совокупная долговая нагрузка Китая выросла на 6% — до 303% ВВП и превысила астрономические 40 триллионов долларов, что составляет около 15% от общего мирового долга. При этом долг домохозяйств вырос до 54% с 49,7%, государственный — до 51% с 47,4%, долг финансового сектора — до 43% с 41,3%.

Китайское правительство не спешит платить по счетам. Наоборот, Китай наращивает долговую нагрузку, чтобы поддержать рост своего ВВП, который в этом году замедлился до минимальных за 27 лет темпов из-за торговой войны с США. С той же целью в Пекине девальвируют юань.