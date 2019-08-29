Родители первоклашек возмутились отменой торжественных линеек в Москве

Родители московских школьников бурно обсуждают рекомендацию столичного Департамента образования отказаться от проведения торжественной линейки в День знаний по соображениям безопасности.

Указание не проводить школьные линейки впервые было озвучено на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций Москвы 21 августа. Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Владимир Раздин посоветовал начать учебный год 2 сентября сразу с уроков.

«Мы не будем проводить сторонних торжественных линеек в целях безопасности. С понедельника 2 сентября, чтобы не разбивать неделю, мы рекомендуем руководителям сразу начинать учебный день. 1 сентября на ВДНХ будет городской праздник первоклассников», — цитирует Раздина «Интерфакс».



При этом официально на сайте мэрии Москвы заявлено, что столичные школы вправе сами решать, в какой из дней праздновать День знаний.

Несколько учителей московских школ на условиях анонимности рассказали «Ридусу», что рекомендацию Владимира Раздина на местах расценили как обязательную к исполнению и предложили родителям взамен линеек организовать торжественный проход школьников с участием фотографа, либо небольшой концерт в актовом зале. Один из них напомнил, что в прошлом году 1 сентября тоже пришлось на выходной день (субботу), однако это не помешало провести торжественные линейки в честь Дня знаний в обычном режиме.

Что касается предложения Департамента образования провести общую линейку в честь Дня знаний 1 сентября на ВДНХ, то оно, по словам собеседников «Ридуса», не пользуется особой популярностью, так как многие родители школьников посчитали для себя неудобным ехать в другой район Москвы. Тем не менее, на сайте ВДНХ указано, что в этот день на выставке пройдет «торжественная линейка, посвященная новому учебному году».

Обсуждение рекомендаций Департамента образования Москвы развернулось в родительских чатах и социальных сетях. Особенно много недовольных среди родителей детей, для которых этот учебный год станет первым в жизни. «То есть всю жизнь было нормально, а теперь вдруг стало у школы линейку проводить опасно? Офигеть!», — негодует мама первоклассницы Светлана Строганова. «У нас сначала была классика, вчера пришла информация об отмене и про ВДНХ», — подтвердила москвичка Мария Челнокова.

«Еще вчера моя дочка репетировала на школьном стадионе, должна была участвовать в празднике, а сегодня репетицию перенесли в зал, сказали, что будет только небольшой концерт для первоклассников. А утром идем на уроки по расписанию», — огорчилась Екатерина Ильина.

Возможно, недовольные родители примут еще одно предложение столичной мэрии — провести 1 сентября по специальной программе в городских парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы. Среди них — «Зарядье», Воронцовский парк, парк Победы на Поклонной горе, парки «Фили», «Митино» и «Северное Тушино», Измайловский, Лианозовский и Бабушкинский парки, детский парк имени Н. Н. Прямикова, «Музеон», сад имени Баумана, парк «Ходынское поле», а также парк Олимпийской деревни.



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