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Тест: Выберите своё тотемное животное и узнайте о себе правду

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Согласно верованиям некоторых народностей, тотем — это дикое или мистическое животное, которое символизирует скрытые силы и таланты человека, является его защитником и покровителем. И пусть это похоже на миф, выбор тотемного животного может много интересного рассказать о вашей метафизической личности. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выберите одно из животных на изображении — то, которое вас больше всего привлекает.

Какое животное вы выбрали? Согласны с результатом? Поделитесь своим мнением в комментариях!

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