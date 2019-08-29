Тест: Выберите своё тотемное животное и узнайте о себе правду

Согласно верованиям некоторых народностей, тотем — это дикое или мистическое животное, которое символизирует скрытые силы и таланты человека, является его защитником и покровителем. И пусть это похоже на миф, выбор тотемного животного может много интересного рассказать о вашей метафизической личности. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выберите одно из животных на изображении — то, которое вас больше всего привлекает.

Какое животное вы выбрали? Согласны с результатом? Поделитесь своим мнением в комментариях!