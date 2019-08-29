«Я вижу лица»: художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
- 29 августа 2019, 18:58
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
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Вы когда-нибудь видели лица в чашке кофе, бегемота в облаках, улыбающуюся физиономию в цветке? Не волнуйтесь, вы не сумасшедший, вы — человек с богатой фантазией. Эта забавная способность называется парейдолия — психологический феномен, благодаря которому мы можем увидеть человеческие лица в неодушевлённых предметах.
Художник Кит Ларсен (Keith Larsen) тоже видит лица в окружающем мире и создаёт из этих гримас забавные иллюстрации, наделяя вещи характером.
Видеть лица в повседневных вещах — это всегда весело. Мне нравится представлять, как бы они выглядели и что думали, если бы стали настоящими — говорит иллюстратор, в коллекции которого уже сотни смешных рисунков и почти 50 тысяч подписчиков в Instagram.
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А вы видите лица в обыденных предметах?
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