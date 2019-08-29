«Я вижу лица»: художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации

1.

Вы когда-нибудь видели лица в чашке кофе, бегемота в облаках, улыбающуюся физиономию в цветке? Не волнуйтесь, вы не сумасшедший, вы — человек с богатой фантазией. Эта забавная способность называется парейдолия — психологический феномен, благодаря которому мы можем увидеть человеческие лица в неодушевлённых предметах.

Художник Кит Ларсен (Keith Larsen) тоже видит лица в окружающем мире и создаёт из этих гримас забавные иллюстрации, наделяя вещи характером.

Видеть лица в повседневных вещах — это всегда весело. Мне нравится представлять, как бы они выглядели и что думали, если бы стали настоящими — говорит иллюстратор, в коллекции которого уже сотни смешных рисунков и почти 50 тысяч подписчиков в Instagram.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

А вы видите лица в обыденных предметах?