В Турции опровергли заявление отца юной россиянки об изъятии у нее органов

Директор турецкой клиники «Яшам хастанеси» Нуртач Ары назвала ложью заявление отца 16-летней Софьи Ланшаковой о том, что у его дочери якобы изъяли внутренние органы.

По словам Ары, девочка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии с перитонитом и спасти ее было уже невозможно.

Турецкий медик пояснила, что мать Софьи несколько дней лечила приступ острого аппендицита у дочери активированным углем, в то время как ей требовалась срочная операция.

«Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите», — сказала Нуртач Ары в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что в клинике готовы обратиться в суд, чтобы защитить свою репутацию.

Ранее сообщалось, что родители скончавшейся в частной клинике Турции 16-летней жительницы Красноярска Софьи Ланшаковой заподозрили, что турецкие медики изъяли у их дочери внутренние органы.

По словам отца погибшей, врачи зачем-то накладывали на ее вздувшийся живот горячую грелку и ставили капельницы, а в итоге показали родителям умершей свидетельство о смерти, в котором указано, что она скончалась от перитонита.

Вячеслав Ланшаков также утверждает, что тело девочки пришло из Турции без некоторых внутренних органов.