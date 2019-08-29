найти ×
   
  • USD +0.33
    66.75
  • EUR +0.30
    73.96
СохранитьСохранено0
×

008954

В Турции опровергли заявление отца юной россиянки об изъятии у нее органов

Small f1a6d446e0
© yasamhastaneleri.com

© yasamhastaneleri.com

Директор турецкой клиники «Яшам хастанеси» Нуртач Ары назвала ложью заявление отца 16-летней Софьи Ланшаковой о том, что у его дочери якобы изъяли внутренние органы.

По словам Ары, девочка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии с перитонитом и спасти ее было уже невозможно.

Турецкий медик пояснила, что мать Софьи несколько дней лечила приступ острого аппендицита у дочери активированным углем, в то время как ей требовалась срочная операция.

«Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите», — сказала Нуртач Ары в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что в клинике готовы обратиться в суд, чтобы защитить свою репутацию.

Ранее сообщалось, что родители скончавшейся в частной клинике Турции 16-летней жительницы Красноярска Софьи Ланшаковой заподозрили, что турецкие медики изъяли у их дочери внутренние органы.

По словам отца погибшей, врачи зачем-то накладывали на ее вздувшийся живот горячую грелку и ставили капельницы, а в итоге показали родителям умершей свидетельство о смерти, в котором указано, что она скончалась от перитонита.

Вячеслав Ланшаков также утверждает, что тело девочки пришло из Турции без некоторых внутренних органов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
292546647читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
524756019читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь

Зверьку присвоили звание первой мыши, покорившей высшую точку Кавказа.

207742читать позжечитаю позже

Интернет
Юмор
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи19 августа

И попросили интернет помочь понять, что это такое.

45025710читать позжечитаю позже