Бондарчука и Миронова обокрали прямо на съемочной площадке

Во время съемок программы «Кино в деталях» у актера и режиссера Федора Бондарчука украли телефон iPhone X стоимостью 100 тысяч рублей прямо на съемочной площадке, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Вызванные на место происшествия сотрудники полиции опросили очевидцев и выяснили, что 28 августа около 12:30 на площадку проник неизвестный, который пробыл там до 13:40 и ушел.

Он не привлек особого внимания, так как его приняли за обычного рабочего.

Правоохранители предполагают, что этот мужчина зашел в гримерную, где и находились личные вещи Бондарчука.

В ходе следствия также выяснилось, что обокрали и актера Евгения Миронова. Он лишился своего телефона iPhone 7 стоимостью 30 тысяч рублей. Однако Миронов не стал дожидаться полицейских и уехал со съемочной площадки еще до их приезда, пишет издание.

По факту хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что у жителя Подмосковья украли телефон во время фотосессии с актером Олегом Тактаровым.