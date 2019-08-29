Найден череп древнейшего гоминида

Международная группа палеонтологов описала череп представителя самого древнего вида австралопитеков — Australopithecus anamensis. Несмотря на то, что находка была сделана еще в 2016 году, описать ее смогли лишь недавно.

Это единственный известный нам череп австралопитека, — уточняют специалисты.

Напомним, что австралопитековых обычно считают древнейшими гоминидами на планете. Австралопитеки были уникальной группой, которую можно описать и как двуногих обезьян, и как людей с обезьяньей головой.

Самым ранним останкам австралопитеков 6—7 миллионов лет, а самым поздним — 900 тысяч лет.



Черепу анамского австралопитека, обнаруженному в 2016 году, примерно 3,8 миллиона лет. Благодаря этому открытию ученые смогут лучше определить внешность австралопитеков.



Зубы и части челюстей этого вида находили и раньше, но на этот раз нам посчастливилось обнаружить весь череп, — рассказали палеонтологи.

Возраст находки говорит о том, что анамские австралопитеки как минимум 100 тысяч лет сосуществовали с другим видом, Australopithecus afarensis.