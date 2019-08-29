Найден череп древнейшего гоминида
- 29 августа 2019, 15:26
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная группа палеонтологов описала череп представителя самого древнего вида австралопитеков — Australopithecus anamensis. Несмотря на то, что находка была сделана еще в 2016 году, описать ее смогли лишь недавно.
Это единственный известный нам череп австралопитека, — уточняют специалисты.
Напомним, что австралопитековых обычно считают древнейшими гоминидами на планете. Австралопитеки были уникальной группой, которую можно описать и как двуногих обезьян, и как людей с обезьяньей головой.
Самым ранним останкам австралопитеков 6—7 миллионов лет, а самым поздним — 900 тысяч лет.
Черепу анамского австралопитека, обнаруженному в 2016 году, примерно 3,8 миллиона лет. Благодаря этому открытию ученые смогут лучше определить внешность австралопитеков.
Зубы и части челюстей этого вида находили и раньше, но на этот раз нам посчастливилось обнаружить весь череп, — рассказали палеонтологи.
Возраст находки говорит о том, что анамские австралопитеки как минимум 100 тысяч лет сосуществовали с другим видом, Australopithecus afarensis.
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