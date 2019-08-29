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Найден череп древнейшего гоминида

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Международная группа палеонтологов описала череп представителя самого древнего вида австралопитеков — Australopithecus anamensis. Несмотря на то, что находка была сделана еще в 2016 году, описать ее смогли лишь недавно.

Это единственный известный нам череп австралопитека, — уточняют специалисты.

Напомним, что австралопитековых обычно считают древнейшими гоминидами на планете. Австралопитеки были уникальной группой, которую можно описать и как двуногих обезьян, и как людей с обезьяньей головой.

Самым ранним останкам австралопитеков 6—7 миллионов лет, а самым поздним — 900 тысяч лет.

Черепу анамского австралопитека, обнаруженному в 2016 году, примерно 3,8 миллиона лет. Благодаря этому открытию ученые смогут лучше определить внешность австралопитеков.

Зубы и части челюстей этого вида находили и раньше, но на этот раз нам посчастливилось обнаружить весь череп, — рассказали палеонтологи.

Возраст находки говорит о том, что анамские австралопитеки как минимум 100 тысяч лет сосуществовали с другим видом, Australopithecus afarensis.

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