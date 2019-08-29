В Якутии задержали с недостачей патронов сбежавшего с оружием полицейского

В Якутске задержали сотрудника транспортной полиции, ранее сбежавшего со службы с оружием в руках, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

Выяснилось, что один из двух магазинов к его пистолету оказался неполным.

У полицейского было изъято табельное оружие и 14 патронов.



Устанавливаются обстоятельства пропажи двух патронов, — отметили в пресс-службе.

В отношении задержанного полицейского будет проведена служебная проверка, после чего его уволят из органов внутренних дел.

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 26 августа, в Якутске старший сержант полиции покинул место службы в городском аэропорту с пистолетом Макарова, двумя магазинами и 16 патронами. Стало известно, что недавно этот сотрудник полиции развелся с женой.



Тогда же в некоторых СМИ появилась информация, что полицейского нашли мертвым.



При этом РЕН ТВ сообщило, что полицейский оставил у себя дома на обоях предсмертные записки, сообщив о сложной жизненной ситуации и попросив прощения у близких. По некоторым данным, он потерял много денег на финансовой пирамиде.