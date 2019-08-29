Скончавшийся актер Александр Числов боялся, что его отравят

В четверг стало известно о преждевременной кончине российского актера Александра Числова.

По некоторым данным, у него была диагностирована ВИЧ-инфекция.

Как сообщал РЕН ТВ, Числов умер в больнице на 55-м году жизни.

За две недели до этого, по данным телеканала, он прошел курс лечения в наркологической клинике, а после был госпитализирован с подозрением на пневмонию.

На днях в очередном выпуске программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» друг Числова Борис Реутов рассказал, что последние 50 дней он не встает с кровати и отказывается покидать квартиру.

В свою очередь коллега Числова актер Денис Сердюков рассказал, что у Александра проявляются признаки психического расстройства.

По его словам, он не ел уже десять дней, похудел и потерял возможность ходить.

Числов считал, что его хотят отравить. Несколько месяцев назад он подарил свою жилплощадь племяннице, а жильцами в квартире одинокого актера оказались люди, рядом с которыми провела последние месяцы жизни знаменитая актриса Ирина Цывина, неожиданно скончавшаяся в апреле нынешнего года.

Числов был убежден, что может стать следующей жертвой.

Актер снялся более чем в 150 кинофильмах. В основном исполнял эпизодические роли комического, буффонадного характера.

В числе его работ роли в «Легенде № 17», «Каменской-2», «Участке», «На углу, у Патриарших — 3», «Не родись красивой» и других фильмах и сериалах.