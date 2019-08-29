В России создают кодекс саморегулирования рынка больших данных

Кодекс саморегулирования начали разрабатывать участники российского рынка больших данных, пишет газета «Коммерсант».

Предполагается, что он позволит избежать отрасли дополнительных законодательных ограничений.

Проект кодекса этики использования данных подготовлен Институтом развития интернета (ИРИ) и Ассоциацией больших данных (АБД), в которую входят такие компании, как «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, «МегаФон», «Ростелеком» и другие.

Среди основных задач кодекса, в частности, рассматривается решение вопроса о возможности свободно использовать общедоступные данные, например размещенные в социальных сетях.

При этом генеральный директор ИРИ Сергей Петров отметил, что в данном случае «необходимо учитывать не только законы рынка, но и права потребителей».

Согласно оценке АБД, российский рынок больших данных сейчас составляет от 10 до 30 миллиардов рублей в год, а к 2024 году он достигнет 300 миллиардов рублей.

Как рассказал изданию исполнительный директор АБД Алексей Нейман, сейчас идет согласование кодекса, «текст будет доработан и представлен для экспертного и общественного обсуждения осенью».

В то же время в Госдуме считают, что в любом случае необходимо законодательное регулирование отрасли.

Саморегулирование — недостаточная мера, заявил изданию председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.