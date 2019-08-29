Мама близнецов и тройняшек рассказала о своей жизни

Австралийка Люсия — мать шестерых детей, и её история удивительна.

Мы с мужем не планировали большую семью, когда я забеременела первый раз, у нас родился мальчик. Потом мы решились на второго, и родились мальчики-близнецы. А третья беременность принесла нам девочек-тройняшек. Жизнь удивительно непредсказуема, и теперь я постоянно занята, но я люблю своих детей и мне нравится быть мамой, — рассказала многодетная мать.

По словам женщины, шестеро детей постоянно подкидывают проблемы и сложные вопросы, вроде: как кормить грудью троих младенцев сразу или как протащить эту огромную коляску по нужным магазинам. Однако Люсия не только справляется со своей многочисленной семьёй, но ещё и успевает работать фотографом неполный рабочий день.

Быть организованной — строгая необходимость. Я всё записываю в своём дневнике. Чем старше становятся дети, тем больше вещей приходится планировать. Но я очень люблю свою большую семью, — улыбается австралийка.

Многодетная мать показала будни своей семьи, и эти фотографии впечатлят вас и заставят улыбнуться.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ранее «Ридус» рассказывал, как в интернете обсуждали экстремальные роды мамы пяти девочек, которая, наконец, родила мальчика, ко всеобщей радости.

Также мы писали удивительную историю о маме 13 мальчишек, которая поклялась рожать, пока не получится девочка.

И совсем уж шокирующей оказалась история матери, которая родила близнецов через 123 дня после своей смерти. Дети абсолютно здоровы.