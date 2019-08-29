Выглядит жутковато: ИИ сделал из эмодзи человеческие лица

Автор известного американского блога I Forced a Bot Джонатан Флай опубликовал интересную статью, в которой рассказал об опыте использования искусственного интеллекта (ИИ) для преобразования картинок в человеческие лица.

Изначально эта модель машинного обучения была разработана для восстановления лиц с нечетких фотографий или изображений низкого качества. Совершенно случайно я загрузил туда эмодзи из популярного мессенджера и меня затянуло. Очень весело наблюдать, как ИИ пытается сделать лицо из смайлика с пиццей, — отметил Флай.

Некоторые изображения получились действительно реалистичными, но большая часть оказалась немного жуткой.

Программу на основе ИИ создали разработчики из Корейского института передовых наук и технологий. В программе заложен метод «Сверхразрешения лица», который может воссоздавать человеческие лица на основе фотографий.

Конечно, это технология уже давно используется, но программисты добавили функцию реконструкции фотографий с очень низким разрешением.

Если использовать программу по назначению, можно восстановить крошечные входные изображения 16×16 пикселей, и получить снимок 128×128 с почти фотореалистичным результатом.

Первый ряд - исходное изображение, второй - восстановленное фото, третий - реальные фото людей

А теперь посмотрите, что получилось у программы, когда ей предложили эмодзи.

Так как модель специально обучена поиску лицевых ориентиров, ей нужно определить, где на изображении есть глаза, нос и рот. Посмотрите, например, на эмодзи с пиццей. ИИ подумал, что пепперони - это рты.

Человеческие смайлики программа распознала верно, но это не делает их менее пугающими.

На фото внизу особенно порадовала реконструкция эмодзи с поросенком и танцующей женщиной.