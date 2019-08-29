Илон Маск сообщил, когда состоится первый полет Starship

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, когда может состояться первый испытательный полет космического корабля Starship.

«Планируем в октябре первый испытательный полет на высоту 20 км, а также предпримем попытку орбитального полета сразу после этого», — написал он в Twitter, отвечая на вопрос подписчика.

Бизнесмен добавил, что корабль Starship Mk1 будет полностью готов к 28 сентября, годовщине первого полета на орбиту корабля, созданного компанией.



Тогда же, по его словам, будет обнародована более подробная информация.

Как сообщал «Ридус», в мае компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship. Напомним, что эта ракета предназначена для доставки пассажиров и грузов на Луну и Марс.

