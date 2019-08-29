Пакистан испытал ракету, способную нести ядерный заряд

В Пакистане в ночь на четверг, 29 августа, прошли испытания баллистической ракеты малой дальности «Газнави», заявил глава пресс-службы Вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур.

По его словам, испытания ракеты прошли успешно.

Ракета класса «земля — земля» может оснащаться как обычной, так и ядерной боеголовкой и способна поражать цели на расстоянии до 290 километров, написал генерал в своем микроблоге в Twitter.

Гафур добавил, что президент и премьер-министр Пакистана высоко оценили это событие и выразили по такому случаю свои поздравления народу страны.



Напомним, что Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа нынешнего года власти Индии ввели в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус спорного региона.

Стороны в связи с этим начали стягивать к границе войска, а Пакистан в среду, 28 августа, пригрозил закрыть для Индии свое воздушное пространство, напоминает News.ru.