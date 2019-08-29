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Пенсионерке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года

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© Аристов С./Фотохроника ТАСС

© Аристов С./Фотохроника ТАСС

В Кемерово пожилой женщине пересчитали пенсию и назначили доплату в размере 160 тысяч рублей.

В областную прокуратуру обратилась 66-летняя пенсионерка, которой ранее отказались пересчитать социальные выплаты по старости в Пенсионном фонде России.

Женщина предоставила в ведомство свой партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах.

Прокурор города внес в адрес начальника управления Пенсионного фонда представление о нарушении пенсионного законодательства с требованием произвести перерасчет пенсии жительнице города.

Согласно пункту 71 Устава Коммунистической партии Советского Союза, размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы. Таким образом, они подтверждают заработок обратившейся в Пенсионный фонд женщины, отмечается на сайте прокуратуры Кемеровской области.

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