Пенсионерке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
- 29 августа 2019, 10:25
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Кемерово пожилой женщине пересчитали пенсию и назначили доплату в размере 160 тысяч рублей.
В областную прокуратуру обратилась 66-летняя пенсионерка, которой ранее отказались пересчитать социальные выплаты по старости в Пенсионном фонде России.
Женщина предоставила в ведомство свой партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах.
Прокурор города внес в адрес начальника управления Пенсионного фонда представление о нарушении пенсионного законодательства с требованием произвести перерасчет пенсии жительнице города.
Согласно пункту 71 Устава Коммунистической партии Советского Союза, размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы. Таким образом, они подтверждают заработок обратившейся в Пенсионный фонд женщины, отмечается на сайте прокуратуры Кемеровской области.
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